Tekirdağ 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

29 Eylül 2025 Pazartesi günü Tekirdağ'da hava durumu yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 19°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 13°C civarında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif şiddette esecek. Bu koşullar sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için ıslanma riskini artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 30 Eylül Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 21°C ile 14°C arasında değişecek. 1 Ekim Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 14°C arasında seyredecek. 2 Ekim Perşembe günü bulutlar artacak. Sıcaklıklar 21°C ile 17°C arasında olacak. 3 Ekim Cuma günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 14°C arasında değişecek. 4 Ekim Cumartesi günü yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 22°C ile 13°C arasında olacak. 5 Ekim Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 21°C ile 13°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamak önemli. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.