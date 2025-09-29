HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 29 Eylül Pazartesi hava durumu yağmurlu olacak. İşte detaylar...

Tekirdağ 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

29 Eylül 2025 Pazartesi günü Tekirdağ'da hava durumu yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 19°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 13°C civarında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif şiddette esecek. Bu koşullar sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için ıslanma riskini artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 30 Eylül Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 21°C ile 14°C arasında değişecek. 1 Ekim Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 14°C arasında seyredecek. 2 Ekim Perşembe günü bulutlar artacak. Sıcaklıklar 21°C ile 17°C arasında olacak. 3 Ekim Cuma günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 14°C arasında değişecek. 4 Ekim Cumartesi günü yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 22°C ile 13°C arasında olacak. 5 Ekim Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 21°C ile 13°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamak önemli. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Roma'ya giden fenomen Türk çiftin tatili kabusa döndü! "Her şeyimiz gitti"Roma'ya giden fenomen Türk çiftin tatili kabusa döndü! "Her şeyimiz gitti"
Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtuBilecik'te kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.