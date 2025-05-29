Tekirdağ 29 Mayıs Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 29 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında seyredecek. Bu sıcaklık değerleri, Mayıs ayının sonlarına doğru Tekirdağ için tipik.

30 Mayıs Cuma günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. 31 Mayıs Cumartesi günü de hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 16°C olacak.

1 Haziran Pazar günü hava yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 16°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları gündüz ve gece arasında farklılık gösterir. Bu yüzden kat kat giyinmek, gerektiğinde katları çıkarıp giymek rahatlık sağlayabilir.

Sıcaklık 20°C civarında olursa, hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edin. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler veya montlar kullanmak faydalı olacaktır.

Hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.