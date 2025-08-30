Tekirdağ 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 27°C civarında, gece ise 20°C seviyelerinde olması bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %66 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 31 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklığının 29°C, gece sıcaklığının ise 20°C olması bekleniyor. 1 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığının 28°C seviyelerinde olması tahmin ediliyor. Bu dönem genel olarak güneşli geçecek.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, rüzgarın getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olmakta fayda vardır.