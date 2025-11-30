Tekirdağ 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

30 Kasım 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Sıcaklık gün boyunca 14°C civarında kalacak. Gece sıcaklığı ise 11°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı yaklaşık %90. Rüzgar hızı 17.1 km/h olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 08:15. Gün batımı saati ise 17:43.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 1 Aralık Pazartesi günü hava parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali var. 2 Aralık Salı günü hava yine parçalı bulutlu olacak. 3 Aralık Çarşamba günü ise hava kısmen güneşli ve bulutlu devam edecek.

Bu dönemde dışarı çıkarken bazı önlemler almak önemli. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler giymek faydalı. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunma sağlar. Rüzgarlı günlerde şemsiyeleri sağlam tutmak gerekli. Bu, şemsiyelerin uçmasını engeller. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korur. Böylece günlük aktiviteler daha rahat yapılabilir.