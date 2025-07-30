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Tekirdağ 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Tekirdağ 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 23°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %55, akşam ise %78 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 31 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 30°C, gece ise 22°C civarında olması tahmin ediliyor. 1 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklıkları 30°C, gece ise 21°C civarında olacak. 2 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 30°C, gece ise 21°C civarında öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken uygun kıyafet ve ekipman bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcak günlerde bol su tüketmek önemlidir. Güneşten korunma yöntemlerini uygulamak sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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