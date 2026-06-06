Tekirdağ'da deniz temizliği: Deniz dibinden lastik, sandalye ve plastik atıklar çıkarıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, denizlerin korunmasının önemine dikkat çekildi. Tekirdağ Deniz Polisi dalgıçları tarafından Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda deniz dibi temizliği yapıldı. Çalışmalarda deniz tabanından çevreye zarar veren çok sayıda atık çıkarıldı. Temizlik sırasında lastikler, plastik su şişeleri, sandalye parçaları, metal atıklar ve çeşitli evsel atıklar toplanarak kıyıya çıkarıldı.

DENİZ DİBİNDEN LASTİK, SANDALYE VE PLASTİK ATIKLAR ÇIKARILDI

Süleymanpaşa ve Barbaros Balıkçı Barınakları'nda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında denizden çıkarılan atıklar daha sonra Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı'nda kurulan stantta sergilendi. Vatandaşların ilgi gösterdiği stantta, denizlere bilinçsizce bırakılan atıkların çevre ve deniz ekosistemi üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik boyunca vatandaşlara çevrenin korunması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm uygulamaları ve sıfır atık konusunda bilgi verilerek çevre dostu yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedeflendi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİYLE MÜCADELEDE FARKINDALIK

Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'ndaki çalışmaları Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sema Kurt, Çevre ve Deniz Hizmetleri Şube Müdürü Raşit Fırat Deniz ile Hafriyat Yönetimi Şube Müdürü Ali Şahin Gülen de yerinde takip etti.

Yetkililer, denizlerin korunmasının yalnızca kurumların değil tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu belirterek çevre kirliliğiyle mücadelede farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır