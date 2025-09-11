HABER

  3. Yaşam

Tekirdağ'da denize giren kadının cansız bedenine ulaşıldı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 7 gündür aranan kadın, denizden ölü olarak çıkarıldı.

Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde 7 gün önce denize giren 54 yaşındaki B.D. bir süre sonra gözden kaybolmuş, ihbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilerek arama çalışması başlatılmıştı. Günlerdir aralıksız sürdürülen çalışmalara, Sahil Güvenlik ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıçları katıldı. Sabah saatlerinde sürdürülen aramalarda, B.D.'nin cansız bedeni kıyıya yakın bölgede bulundu. Kadının yakınlarının sahildeki endişeli bekleyişi, acı haberle sona erdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

