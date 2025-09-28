HABER

Tekirdağ’da dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama

TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde telefonla aradıkları İ.A.'yı, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 3 milyon 187 bin 500 lira dolandıran 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan İ.A.'yı 26 Haziran'da telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan kişiler, 'Terör örgütü bağlantınızı tespit ettik, bu durumdan kurtulmanız için bize para vermeniz gerekiyor' dedi. İ.A. bunun üzerine eve gelen kişiye, 3 milyon 187 bin 500 lira verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İ.A. jandarmaya giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine Tekirdağ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kendilerini kamu çalışanı olarak tanıttıkları belirlenen şüpheliler A.A., M.K., F.P., M.T., A.M., A.A. ve H.Y., yakalanarak gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.A., H.D.Y, M.K., A.A. ve F.P. tutuklandı.

50 MİLYON LİRALIK PLAN

Yapılan soruşturmada, şüphelilerin benzer yöntemlerle farklı illerde yaklaşık 50 milyon TL’ye yakın dolandırıcılık yapmayı planladıkları tespit edildi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

