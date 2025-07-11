Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil takla attı! Ağır yaralı arkadaşını dizine yatırıp bekledi

Kaza, Çerkezköy-İstanbul yolu Büyükçavuşlu mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy yönüne seyreden A.M. yönetimindeki 14 ABV 979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Hurdaya dönen araçta sürücü A.M. ile 2 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BAŞINI DİZİNE KOYUP BEKLEDİ

Kaza alanında yaralılardan biri ağır yaralı arkadaşının başını dizine koyarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü A.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)