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Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil takla attı! Ağır yaralı arkadaşını dizine yatırıp bekledi

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Tekirdağ Çerkezköy-İstanbul yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, ağır yaralı arkadaşının başını dizine koyarak sağlık ekiplerini bekledi. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Kaza, Çerkezköy-İstanbul yolu Büyükçavuşlu mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy yönüne seyreden A.M. yönetimindeki 14 ABV 979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Hurdaya dönen araçta sürücü A.M. ile 2 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BAŞINI DİZİNE KOYUP BEKLEDİ

Tekirdağ da feci kaza: Otomobil takla attı! Ağır yaralı arkadaşını dizine yatırıp bekledi 1

Kaza alanında yaralılardan biri ağır yaralı arkadaşının başını dizine koyarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Tekirdağ da feci kaza: Otomobil takla attı! Ağır yaralı arkadaşını dizine yatırıp bekledi 2

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü A.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kaza
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