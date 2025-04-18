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Tekirdağ'da gaziler ve yaşlılar için tekne turu düzenlendi

Tekirdağ'da gaziler ve yaşlılar için tekne turu düzenlendi.

Tekirdağ'da gaziler ve yaşlılar için tekne turu düzenlendi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "Turizm Haftası" kapsamında gaziler, yaşlılar ve özel çocukları olan aileler için program düzenlendi.

Ceyport Limanı'nda bir araya gelen katılımcılar, daha sonra tekneye binerek Marmara Denizi açıklarında tur attı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu hafta kapsamında kentin turizm potansiyeline dikkati çekmeye çalıştıklarını söyledi.

Tekne turuyla insanların şehrin güzelliklerini denizden izleme fırsatı bulduklarını ifade eden Karaküçük, "15 Nisan'dan bu yana etkinliklerimiz devam ediyor. Her gün birbirinden farklı programlarla kentin turizm potansiyeline dikkati çekmeye çalışıyoruz. Bugün de kentimizin güzelliklerini denizde izleyerek keyifli bir zaman geçiriyoruz. Herkesin keyif aldığı bir program gerçekleştiriyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir de kurum olarak Aile Yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

Gaziler ve huzurevi sakinlerinin tekne turuyla keyifli zaman geçirdiğini dile getiren Özdemir, herkesin keyif alacağı etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler de katıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ
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