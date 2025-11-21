HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tekirdağ'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Değirmenaltı Caddesi üzeri Çay Sokak ile Halit Ağa Sokağı'nın kesiştiği noktada meydana geldi. 59 ANP 703 plakalı motosiklet ile 59 AIL 871 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Tekirdağ da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ambulansta ilk müdahale yapılmasının ardından Fehmi Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı 2

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seçim zamanı sert sözler söylemişti! Trump, Mamdani'yi ağırladıSeçim zamanı sert sözler söylemişti! Trump, Mamdani'yi ağırladı
Piyasa değeri 4 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildiPiyasa değeri 4 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ motosiklet kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

Prof. Dr. Sözbilir'den Sındırgı için korkutan açıklama! "İyi bir şey değil, büyük bir deprem olabilir"

Prof. Dr. Sözbilir'den Sındırgı için korkutan açıklama! "İyi bir şey değil, büyük bir deprem olabilir"

Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Romanya, maç satmakla suçlanıyor!

Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Romanya, maç satmakla suçlanıyor!

Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Setteki herkes konuştu! 'Yer yerinden oynar'

Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Setteki herkes konuştu! 'Yer yerinden oynar'

Bitcoin'de büyük çöküş, durdurulamıyor!

Bitcoin'de büyük çöküş, durdurulamıyor!

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.