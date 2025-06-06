Tekirdağ'da jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 31 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde Malkara ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde üretimi ve kullanımı ile ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Malkara ilçesi Kermeyan Mahallesi'nde A.E. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada bin 310 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca ve şarjör, 1 adet kurusıkı tabanca, 80 adet fişek ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi'nde K.P.'nin evine düzenlenen operasyonda 2 kök kenevir, 55 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, çadır, öğütme aparatları, led takımları, vantilatörler ve saksılar bulundu. Şüpheli hakkında hem yasadışı ekim hem de uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından işlem yapıldı.

Yine Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde S.D.'nin ikametinde yapılan aramada 22 gram esrar, 2 adet iklimlendirme çadırı, 18 adet led ve aydınlatma takımı, havalandırma filtresi, prizler ve havalandırma hortumu bulundu. Zanlı hakkında gerekli adli süreç başlatıldı.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği bildirildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır