Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonları! 9 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen adres ve iş yerlerine operasyonlar düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 941 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 28 ton 658,5 litre kaçak içki, 10 litre etil alkol, 164 paket gümrük kaçağı sigara, 163 kilogram tütün, 650 bandrol ve 3 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır