Tekirdağ'da korkunç kaza: 3 ölü, 9 yaralı

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Servis aracının sürücüsü Fevzi Kaya ve araçta yolcu olarak bulunan Feridun Bağlan ve Halil Seven de hayatını kaybetti.

Kazaya karışan kamyonun şoförü S.C. ve diğer yaralılar bulunmaktadır. Yaralananlar O.K., M.A., İ.A., H.Ö., M.T., M.T., R.K. ve B.E. olarak belirlendi.

Kaza sonrası birçok ambulans ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Kazanın olduğu bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır