Tekirdağ'da korkunç kaza: 3 ölü, 9 yaralı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir kaza gerçekleşti. İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 9 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Servis aracının sürücüsü Fevzi Kaya ve araçta yolcu olarak bulunan Feridun Bağlan ve Halil Seven de hayatını kaybetti.

Kazaya karışan kamyonun şoförü S.C. ve diğer yaralılar bulunmaktadır. Yaralananlar O.K., M.A., İ.A., H.Ö., M.T., M.T., R.K. ve B.E. olarak belirlendi.

Kaza sonrası birçok ambulans ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Kazanın olduğu bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ Ergene kaza
