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Tekirdağ'da metruk evde yangın çıktı! Ev yangında büyük hasar gördü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında, tek katlı metruk ev hasar gördü. Yangın Çiftlikönü Mahallesi Hacıhürmüz Sokak üzerinde meydana geldi.

Tekirdağ'da metruk evde yangın çıktı! Ev yangında büyük hasar gördü
Çiğdem Sevinç

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında, tek katlı metruk ev hasar gördü.

Yangın Çiftlikönü Mahallesi Hacıhürmüz Sokak üzerinde meydana geldi. Metruk evin çatısında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALIDI

İtfaiyenin müdahale ettiği yangında, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alınırken, evde hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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