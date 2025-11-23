HABER

Tekirdağ'da motosikletliler şehit İlker Aykut'un ailesine taziyede bulundu

Tekirdağ'da bir araya gelen motosikletliler, Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Başçavuş İlker Aykut'un ailesine başsağlığı diledi.

Tekirdağ'da motosikletliler şehit İlker Aykut'un ailesine taziyede bulundu

Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilden yaklaşık 500 motosikletli, Muratlı ilçesinde bir araya geldi.

Grup, Türk bayrakları ile donatılan motosikletlerle şehir turu attıktan sonra, Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Başçavuş İlker Aykut'un Kırkkepenek Mahallesi'ndeki babaevine geldi.

Şehidin babası Ünal Aykut ve aile yakınlarına grup temsilcileri tarafından Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim ile Çanakkale Şehitliği'nden getirilen toprak verildi.

Motosikletliler, daha sonra baba Aykut ve aile yakınlarına başsağlığı diledi. Ardından şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu ve dua edildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

