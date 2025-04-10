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Tekirdağ’da refüje çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da orta refüje çıkan bir otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da refüje çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Kaza, Rumeli Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametinden hastane yönüne seyreden G.B. idaresindeki Bulgaristan plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak ağaca çarptı. Kaza sonrası sürücü G.B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan A.B. ve Y.E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kaza
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