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Tekirdağ'da su kesintisi kabusu: Vatandaşlar bidonlarla sokaklara döküldü! Yazlıklar boş kaldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde yaşanan uzun süreli su kesintileri, vatandaşları canından bezdirdi. Kumbağ Mahallesi sakinleri bidonlarla eylem yaparken, Çınarlı Mahallesi'nde vatandaşlar çeşmelere akın etti. Kesintiler nedeniyle ilçedeki yazlıkların yarısı boş kaldı, Büyükşehir Belediyesi önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Tekirdağ'da su kesintisi kabusu: Vatandaşlar bidonlarla sokaklara döküldü! Yazlıklar boş kaldı

Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi'nde Günlerdir Süren Kesintiler Vatandaşları İsyan Ettirdi, Büyükşehir Belediyesi Önünde Eylem Yapıldı

Tekirdağ'da yaşanan su krizi, vatandaşların hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde günlerdir süren su kesintileri, özellikle yaz aylarında nüfusu artan bölgelerde büyük bir sıkıntıya yol açtı. Vatandaşlar, temizlik, yemek yapma ve temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda ciddi zorluklar yaşıyor.

Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ Mahallesi'nde durum, adeta bir isyan noktasına ulaştı. Mahalle sakinleri, gece saatlerinde ellerinde bidonlarla ana cadde üzerinde yürüyüş yaparak su kesintilerini protesto etti. Vatandaşlar, belediyeye ve yetkililere seslenerek, sorunun bir an önce çözülmesini talep etti. Bir mahalle sakini, "Sabahtan beri bir damla su yok. Böyle yönetim mi olur? Belediye ne iş yapıyor? Küçücük çocuklar perişan. Temizlik yok, yemek yok, tuvalet yok. Bidonla eylem yapıyoruz artık" sözleriyle yaşadıkları çaresizliği dile getirdi.

Su kesintilerinden etkilenen bir diğer nokta ise Süleymanpaşa'nın Çınarlı Mahallesi oldu. Mahallede yaşayanlar, su bulabilmek için gece geç saatlere kadar çeşmelerde sıra beklemek zorunda kalıyor. Özellikle yaşlılar ve çocuklar, bu durumdan olumsuz etkileniyor. Vatandaşlar, yetkililerin kalıcı bir çözüm bulmasını ve su kesintilerinin sona ermesini istiyor.

Öte yandan, su kesintileri turizmi de olumsuz etkiliyor. Marmaraereğlisi'nde birçok yazlık ev, su sıkıntısı nedeniyle boş kaldı. Tatilciler, suyun olmaması nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalırken, esnaf da iş kaybı yaşıyor. İlçedeki yazlıkların yarısının boş kalması, ekonomik açıdan da ciddi bir zarara yol açıyor.

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Tekirdağ
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