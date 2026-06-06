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Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.Yaşanan kaza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) üst geçitinde meydana geldi.

Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı 1

Yaşanan kaza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) üst geçitinde meydana geldi. ÇOSB istikametinde ilerleyen A.M. idaresindeki otomobil ile A.İ. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet devrilerek bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan motosiklette yolcu olarak bulunan N.İ.’yi ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırırken A.İ.’ye olay yerinde müdahale etti.

Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ motosiklet kazası organize sanayi bölgesi
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