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Tekirdağ'da trafik kazası! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyona arkadan çarparak bariyerlere savrulan otomobilin sürücüsü Hamdi Serdar Şahin yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'da trafik kazası! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.15 sıralarında ilçenin çevre yolu Çorlu istikameti üzerinde meydana geldi. Ergene’den Çorlu’ya gitmekte olan Hamdi Serdar Şahin yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Fikret B. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Otomobil, metrelerce savrularak bariyere çarparak durdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Hamdi Serdar Şahin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahin’in cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Kamyon şoförü Fikret B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ
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