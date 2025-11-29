HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tekirdağ'da trafik kazası! 9 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu otobüsü ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası! 9 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Hatip Mahallesi Çırakbayırı mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü çarpıştı. Kazada her iki otobüste bulunan 1'e bebek 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ekibii sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 5'i Çorlu Devlet Hastanesi, diğerleri de özel hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandıAyhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
Yer: Mardin! İki araç birbiriyle çarpıştıYer: Mardin! İki araç birbiriyle çarpıştı

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Kılıçdaroğlu rest çekti: "Hodri meydan! Geri adım atmam"

Kılıçdaroğlu rest çekti: "Hodri meydan! Geri adım atmam"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'ya tarihi ceza!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'ya tarihi ceza!

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Airbus’ın güvenlik bildirimi sonrasında THY, Ajet ve Pegasus’tan açıklama

Airbus’ın güvenlik bildirimi sonrasında THY, Ajet ve Pegasus’tan açıklama

Milyarlarca TL tutuyor: Ev de araba da yanabilir

Milyarlarca TL tutuyor: Ev de araba da yanabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.