Tekirdağ’da tur aracının çarptığı adam hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Haliç Mahallesi mevkiinde meydana gelen feci kazada, bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Malkara’dan Keşan istikametinde seyir halinde olan H.G. (65) idaresindeki 34 FIC 124 plakalı özel bir şirkete ait tur aracı, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında evine gitmekte olan 42 yaşındaki Olcay Canbay’a çarptı.

ÖLÜM TALİHSİZ ADAMI YOL KENARINDA BULDU

Çarpmanın şiddetiyle Olcay Canbay ağır yaralanırken, araç bariyerlere çarparak durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Canbay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)
