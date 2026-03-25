Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Tekirdağ genelinde narkotik ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen 129 uygulamada 138 şahsa adli işlem yapılırken, 10 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 16-23 Mart 2026 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi. NARVAS ihbarları doğrultusunda 11 ilçede 58 mahallede yapılan 129 uygulamada, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 118 şahsa, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ise 20 şahsa olmak üzere toplam 138 şahsa adli işlem uygulandı.

Operasyonlarda, çeşitli türlerde 842 gram uyuşturucu madde ile 3 bin 87 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 120 bin 745 TL’ye el konuldu.

Yürütülen çalışmalar kapsamında adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

