Tekirdağ’da üzüm şöleni: Onlarca yeni çeşit tanıtıldı

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte onlarca yeni üzüm çeşidi tanıtıldı, programa yoğun ilgi gösterildi.

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde gerçekleştirilen tanıtım programında onlarca çeşit üzüm masalarda sergilendi. Etkinlikte konuşan Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, bağcılığın ülke için önemine değinerek, "Devletimizin hibe destekleri ile üretilen yeni üzüm çeşitlerini hem Türkiye piyasasına hem de dünya piyasasına sunuyoruz. Topraklarımız bağcılığa çok uygun, bölgemizde üzüm endüstrisi ve sanayisi oldukça gelişmiş durumda" dedi.

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı ise, "Yeni geliştirdiğimiz çeşitlerin ülkemiz bağcılığında kullanılabilecek düzeye geldiğini göstermek istedik. Araştırma enstitümüz kaliteli ve yüksek verimli ürünler geliştiriyor, bunları yabancı çeşitlerden daha öncelemeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Islah Çalışmaları Sorumlusu Dr. Onur Ergönül de, "30 çeşit adayı ve 23 geliştirdiğimiz çeşidi tanıttık. Amacımız üreticilerin daha fazla kazanç sağlayacağı, çekirdeksiz ve muhafazaya uygun sofralık üzüm çeşitlerini sektöre kazandırmak" ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

