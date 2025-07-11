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Tekirdağ'da vatandaş yollara halı serdi! Tepki yağıyor: Başka çare kalmadı!

Nüfusu yaz aylarında katlanan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yol çilesi bitmek bilmiyor. Yol problemine yıllardır çözüm bekleyen vatandaşlar, belediyeye defalarca başvurmalarına rağmen sonuç alamayınca kendi buldukları çözüm yönetimini hayata geçirdiler. Vatandaşlar, sokaklara halı sererek çamur ve tozla kendi yöntemleriyle baş etmeye çalışıyor.

Tekirdağ'da vatandaş yollara halı serdi! Tepki yağıyor: Başka çare kalmadı!

İstanbul'a komşu, nüfusu yaz aylarında katlanan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin Dereağzı Mahallesi'nde vatandaşlar, yazın tozdan, kışın çamurdan korunmak için sokağa halı serdi. Belediyeye defalarca başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirten mahalle sakinleri, kendi imkânlarıyla sokaklarını yaşanabilir hale getirmeye çalışıyor.

TOZDAN, ÇAMURDAN BIKTILAR ÇAREYİ HALIDA BULDULAR

Tekirdağ da vatandaş yollara halı serdi! Tepki yağıyor: Başka çare kalmadı! 1

Mahalle sakinlerinden Osman Şahin, "Burası yazın çok çamur, kışın çok toz oluyor. Bahar aylarında da çok ot oluşuyor. Buraya su, yol, elektrik istiyoruz. İbrahim Bey ile birlikte buraya halı serdik. Bir nebze de olsa çamur ve toza karşı faydasını görüyoruz.

Tekirdağ da vatandaş yollara halı serdi! Tepki yağıyor: Başka çare kalmadı! 2

Kendi imkanlarımızla bunu yapabildik. Marmaraereğlisi Belediyesi'ne gittim, birkaç kez dilekçe verdim ama hiçbir şekilde çözüm olmadı. A partisi B partisi fark etmeden kime müracaat ettiysem hiç kimse gelmedi" diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

2007'DEN BERİ BURADA AMA ÇİLESİ BİTMEDİ

Tekirdağ da vatandaş yollara halı serdi! Tepki yağıyor: Başka çare kalmadı! 3

Yıllardır aynı mahallede yaşayan İbrahim Lato ise "2007'den beridir burada oturuyorum. Maalesef kışın çamurdan, yazın tozdan dolayı buraya halı serdik. Başka bir çare kalmadı. Yetkililerden artık bir çözüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MAHALLEDE YOL YOK AMA SORUN ÇOK

Tekirdağ da vatandaş yollara halı serdi! Tepki yağıyor: Başka çare kalmadı! 4

Dereağzı Mahallesi sakinleri, yaşadıkları sorunların sadece yolla sınırlı olmadığını, altyapı ve üstyapının da yıllardır ihmal edildiğini dile getiriyor. Vatandaşlar çözüm bulunmazsa halıdan sonra taş dizmeyi bile düşündüklerini söyledi.

(İHA)

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Tekirdağ
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