HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Tekirdağ'daki operasyonlarda silah ve muşta ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda tabanca, fişek, muşta ve bıçak ele geçirildi.

Tekirdağ'daki operasyonlarda silah ve muşta ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere yönelik çalışmalarda Hayrabolu, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde üç ayrı operasyon gerçekleştirildi. Hayrabolu ilçesi Kurtdere Mahallesi'nde E.D. isimli şahsın üst aramasında 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde A.Y.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada da 1 tabanca, 1 şarjör ve 53 adet fişek bulundu. Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde F.S. isimli şahsın üst aramasında ise 1 muşta, 1 bıçak ve 22 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da kurban kesim alanındaki yoğunluk havadan görüntülendiAnkara'da kurban kesim alanındaki yoğunluk havadan görüntülendi
Antalya'da "berbere gidiyorum" diyerek evden çıkan çiftçiden 16 saattir haber alınamıyorAntalya'da "berbere gidiyorum" diyerek evden çıkan çiftçiden 16 saattir haber alınamıyor

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tatilciler bayramda Midilli Adası'na akın etti

Tatilciler bayramda Midilli Adası'na akın etti

İstanbul'da güpegündüz panik anları kamerada: "Paramı vermediler"

İstanbul'da güpegündüz panik anları kamerada: "Paramı vermediler"

Dünyanın konuştuğu kavga... Trump ile Musk birbirine girdi: Epstein partisini paylaştı! "Musk sınır dışı edilsin"

Dünyanın konuştuğu kavga... Trump ile Musk birbirine girdi: Epstein partisini paylaştı! "Musk sınır dışı edilsin"

Yıldız ismin üstü çizildi! Geldiği gibi gidiyor…

Yıldız ismin üstü çizildi! Geldiği gibi gidiyor…

DEM Parti, şehit Eren Bülbül'ün annesini aradı!

DEM Parti, şehit Eren Bülbül'ün annesini aradı!

Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.