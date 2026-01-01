Tekirdağ Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

1 Ocak 2026 Perşembe günü Tekirdağ'da hava durumu soğuk ve kapalı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz -3, akşam ise -5 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 24 kilometre hızla esecek. Nem oranı %73 civarında. Gün doğumu saati 08:34, gün batımı saati 17:51 olarak tahmin ediliyor.

2 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları gündüz 7 derece, gece ise 3 derece civarında bekleniyor. 3 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklık 12 derece olacak. Gece sıcaklık ise 10 derece civarında seyreder. 4 Ocak Pazar günü gündüz hava sıcaklığı 15 dereceye yükselecek. Akşam sıcaklığı ise 11 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek, rüzgar ise artacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunmalı. Sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Rüzgardan korunmak için uygun önlemler alınmalıdır. Rüzgarın hızlanmasıyla deniz kenarlarında dalgaların büyümesi muhtemel. Deniz kenarına gitmeyi planlayanların dikkatli olması gerekmektedir. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak hava şartlarından etkilenmemek önemlidir.