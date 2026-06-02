Tekirdağ Hava Durumu! 02 Haziran Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da, 2 Haziran 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 20 derece civarında olacak. Hava genellikle açık ve güneşli. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı %60 civarında. Bu durum, hava kalitesini olumlu etkiliyor. Açık hava etkinlikleri için mükemmel bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 18 ile 22 derece arasında olacak. 4 Haziran Perşembe günü sıcaklık 20 ile 23 derece arasında seyredecek. Bu, Tekirdağ'da açık ve güneşli bir hava beklendiğini gösteriyor.

Bu güzel havadan faydalanmak için güneş ışınlarından korunmalısınız. Şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Hafif bir rüzgar olacağı için ceket veya hırka da bulundurmanız faydalı olabilir. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmeyi unutmayın. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için uygun koruyucu ürünler kullanmanız önemli.

Tekirdağ'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Açık hava etkinlikleri için bu fırsatı değerlendirin.