Tekirdağ Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Mart 2026 Pazartesi günü, Tekirdağ'da hava durumu ılıman ve keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 13 ile 2 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için uygundur. Rüzgar hafif esecek. Dışarıda vakit geçirenler için rahatsız edici olmayacaktır. Nem oranı yaklaşık olarak %74. Bu, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Gün doğumu saati 07:06'dır. Gün batımı ise 17:48. Bu, günün uzunluğunun keyifli bir seviyede olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde ılıman olacak. 3 Mart Salı günü hava sıcaklıkları 14 ile 2 derece arasında olacak. Hava bulutlu geçecektir. 4 Mart Çarşamba günü ise hava sıcaklıkları 12 ile -1 derece arasında değişecek. Hava güneşli olacaktır. 5 Mart Perşembe günü hava sıcaklıkları 13 ile 3 derece arasında olacak. Hava artan bulutlarla birlikte geçecektir. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar devam etmektedir.

Bu güzel havadan faydalanmak için, açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Güneş ışığından yararlanabilirsiniz. Hafif bir kıyafetle dışarı çıkmak iyi olur. Rüzgarın hafif olacağını unutmayın. Şapka veya güneş gözlüğü gibi aksesuarlarla kendinizi koruyabilirsiniz. Nem oranının %74 civarında olduğunu aklınızda bulundurun. Bu, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olması faydalı olacaktır. Gün doğumu saati 07:06, gün batımı saati 17:48’dir. Günün uzunluğundan faydalanarak aktivitelerinizi erken saatlerde veya akşam saatlerinde planlayabilirsiniz.

Tekirdağ'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça ılıman. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Bu güzel havadan faydalanarak dışarıda vakit geçirebilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.