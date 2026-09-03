Tekirdağ Hava Durumu! 03 Eylül Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da, 3 Eylül 2026'da hava durumu, Akdeniz ikliminin özelliklerini gösteriyor. Yazın sonlarına yaklaşıldığı bu günlerde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında. Bu sıcaklık, Tekirdağ halkı için oldukça elverişli bir atmosfer sunuyor. Dışarıda vakit geçirenler için ideal bir hava var. Hafif bir rüzgar, sıcak havayı katlanılır hale getiriyor. Bulutlu hava zaman zaman, akşam saatlerinde hafif bir ferahlama sağlıyor.

Tekirdağ'da deniz kenarında, rüzgarlı bir esinti hissedilecek. Deniz sıcaklığı 23-24 derece civarında seyrediyor. Bu durum, deniz tutkunları için harika bir gün anlamına geliyor. Dışarıda zaman geçirenler rahatça hareket edebilir. Ancak güneşin etkisinden korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak akıllıca olabilir. Güneşin dik olduğu saatlerde doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemli.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu değişiklik gösterecek. Sıcaklık 18 ile 24 derece arasında seyredebilir. Cumartesi günü bazı bölgelerde hafif yağış bekleniyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Açık havada etkinlik planlayanların ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olması gerekir.

Hava koşullarını sürekli takip etmek önemlidir. Yağmur ihtimali olan günlerde dışarıda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak yararlı olur. Rüzgarlı ve serin günlerde soğuk alımına karşı dikkat edilmelidir. Uygun giysiler tercih edilmelidir. Tekirdağ hava durumu, yaz sonunu eşsiz bir şekilde geçirmenizi sağlıyor. Sıcaklıklar, rüzgar ve hafif yağışlar ile hazırlıklı olmak gerektiğini hatırlatıyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda önlemler almayı unutmayın ve güzel havanın tadını çıkarın!