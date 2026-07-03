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Tekirdağ Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 3 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu güneşli. Gündüz sıcaklık 30 dereceyi bulacak. Akşam ise sıcaklık 21-22 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 35 dereceye yükselebilir. Rüzgar doğudan 7 km/s hızla esecek. Hafta sonu ise sağanak yağışlar bekleniyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemli. Sağlıklı bir gün geçirmek adına su tüketimine dikkat edilmesi öneriliyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 3 Temmuz 2026 Cuma günü, Tekirdağ'da hava genellikle güneşli. Sıcaklık gündüz 30 dereceye kadar çıkacak. Gece ise sıcaklık 21 ile 22 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık 35 dereceye kadar yükselebilir. Rüzgar doğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %61 civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün demek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Temmuz Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 26 ile 27 derece arasında olacak. 5 Temmuz Pazar güneşli bir hava ile geçecek. O gün sıcaklık 28 ile 29 derece civarında olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü de hava çoğunlukla güneşli görünüyor. Sıcaklık 28 ile 29 derece arasında kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda zaman geçirirken güneşten korunmak önemli. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak gerekmekte. Bol su içmek de zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Yüksek sıcaklıklar hava kirliliği seviyelerini artırabilir. Solunum rahatsızlığı olanların dikkatli olması önerilir.

Tekirdağ'daki hava durumu ve önümüzdeki günler, açık hava etkinlikleri için uygun. Güneşten korunmak ve hava kalitesine dikkat etmek, sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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