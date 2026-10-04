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Tekirdağ Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 04 Ekim Pazar 2026 tarihindeki hava durumu, sıcak ve ılıman bir gün sunuyor. Şehirde sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Güneşli havada dışarıda vakit geçirmek keyifli. Ancak, bulutlu günlerin geleceği açık. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19 ila 22 derece arasında bekleniyor. Dışarı çıkarken hafif giysiler tercih edilmeli. Hava durumu değişkenliği için gerekli önlemleri almak, konforunuzu artıracak.

Tekirdağ Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Tekirdağ hava durumu, 04 Ekim Pazar 2026 tarihinde güzel bir havayla bizleri karşılıyor. Şehirde hava, 20 derece civarında. Bu sıcaklık, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal. Güneşin sıcak ışıkları altında yürüyüş yapmak keyifli. Hafif bir rüzgâr, serinletici etkisini gösteriyor. Özellikle deniz kenarındaki bölgelerde yaz sonu havası devam ediyor.

Hava nasıl, diye merak edenler için bilgi verelim. Sabah saatlerinde açık gökyüzü var. Öğleye yaklaşırken bulutlu görünüm almaya başladı. Bu bulutların arasında güneş ışıkları hala görünüyor. Ekim ayının son günlerine yaklaşırken, sıcak ve ılıman hava koşulları devam ediyor. Batı rüzgârları, şehrin manzarasını güzelleştiriyor. Dışarıda vakit geçirirken hafif giysiler giymek akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hakkında bilgi verelim. Bu birkaç gün boyunca sıcaklıklar 19 ila 22 derece arasında seyredecek. Pazartesi günü bulutlu hava bekleniyor. Ayrıca, hafif yağış ihtimali de var. Ancak bu durum, gün içerisinde fazla etkili olmayacak gibi görünüyor. Perşembe ve Cuma günleri de bulutlu hava ile sıcaklıklar hafif düşebilir.

Dışarı çıkarken giysi seçimlerinizi akıllıca yapmalısınız. Hava ılımandır. Ancak ani rüzgârlar için şemsiye veya hafif bir mont almak faydalı olabilir. Hava durumu değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Tekirdağ’da sonbahar keyfini çıkarırken, dışarıda geçirdiğiniz zamanı verimli değerlendirin.

Tekirdağ’da gün, güzel ve sıcak geçiyor. Önümüzdeki günlerde bazı hava şartları dikkat gerektiriyor. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel durumu kontrol etmek, sağlığınızı ve keyfinizi artıracaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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