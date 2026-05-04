Tekirdağ Hava Durumu! 04 Mayısıs Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü hava durumu oldukça ılımandır. Sıcaklık 14 ile 6 derece arasında değişecektir. Hava genel olarak kapalı görünmektedir. Rüzgar saatte yaklaşık 29 kilometre hızla esmektedir.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken bir ceket almak faydalı olacaktır. Kapalı havadan dolayı gün ışığı daha az olacaktır. Gözlük ve güneş kremi gibi koruyucu önlemleri unutmayın.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu ılıman kalacaktır. Salı günü sıcaklıklar 15 ile 9 derece arasında olacaktır. Hava hafif yağmurlu beklenmektedir. Çarşamba günü sıcaklık 16 ile 11 derece arasında olacak. Hava o gün açık olacaktır. Perşembe günü ise sıcaklıklar 17 ile 13 derece arasında seyredecektir. Hava hafif yağmurlu olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak da fayda sağlayacaktır. Aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.