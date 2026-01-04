HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu, sıcaklık 15-13 derece arasında olacak. Nem oranı %92.98, rüzgar hızı ise 12.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 ve 7 Ocak tarihlerinde hafif yağmurlu ve sağanak yağışlı hava bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmeyen giysiler bulundurmak önemlidir.

Ufuk Dağ

4 Ocak 2026 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu 15 - 13 derece arasında değişecek. Hava kapalı ve bulutlu olacak. Nem oranı %92.98 seviyesinde. Rüzgar hızı ise 12.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:21'dir. Gün batımı saati 18:25 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar 14 - 12 derece arasında olacak. Hava kapalı kalacak. 6 Ocak Salı günü sıcaklıklar 14 - 11 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 17 - 12 derece arasında olacak. Sağanak yağışlı bir hava tahmin ediliyor.

Bu dönemde özellikle 6 ve 7 Ocak tarihlerinde yağışlı hava koşulları öngörülüyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmeyen giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızlanmasıyla hafif eşyaların uçmaması için dikkatli olunmalıdır. Sıcaklıkların 14 - 17 derece arasında değişmesi nedeniyle kat kat giyinmek vücut ısısını korumak için önemlidir.

Canlı Skor
