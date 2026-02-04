Tekirdağ Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü, Tekirdağ'da hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 4 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı %92 seviyelerinde. Rüzgar hızı saatte 8.5 kilometre civarında olacak.

Bu tür hava koşullarında, soğuk havaya dikkat etmek gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hazırlıklı olmak önemli. Kat kat giyinmek şart. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Sıcak içecekler tüketmek gün boyunca rahatlık sağlar.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklık 7 ile 15 derece arasında olacak. Hava kapalı ve bulutlu kalacak. 6 Şubat Cuma günü sıcaklık 9 ile 14 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. 7 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 9 ile 16 derece arasında olacak. Sağanaklar o gün de devam edecek.

Bu dönemde 6 ve 7 Şubat tarihlerinde beklenen sağanaklar dikkat gerektiriyor. Dışarı çıkarken su geçirmeyen giysiler bulundurulmalı. Ayrıca, şemsiye taşımak faydalı olacaktır. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Sonuç olarak, Tekirdağ'da 4 Şubat Çarşamba hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 4 ile 11 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günler benzer hava koşulları ile geçecek. Sağanaklar bekleniyor. Hava durumuna uygun hazırlık yaparak günü daha konforlu geçirebilirsiniz.