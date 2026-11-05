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Tekirdağ Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 5 Kasım 2026 tarihindeki hava durumu sakin ve ılımlı bir atmosfer sunuyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyretmekte. Güneşli bir gün geçirecek olan bölge, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sağlıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişebilir. Ancak, ani hava değişimlerine ve hafif yağışlara dikkat etmekte fayda var. Dışarıda geçireceğiniz zaman için hazırlıklı olmalısınız.

Tekirdağ Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

5 Kasım 2026 tarihinde Tekirdağ'da hava durumu sakin ve ılımlı. Sıcaklık 20 derece civarında. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir atmosfer var. Güneş ara sıra bulutların arkasına saklanıyor. Genel olarak güneşli bir gün geçireceğiz. Denizin kenarında yürüyüş yapmak için harika bir fırsat sunuyor. Arkadaşlarınızla dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer seyir izleyecek gibi. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişebilir. Hava durumundaki istikrar, dışarı çıkmak için uygun. Ancak zaman zaman hafif yağışlar olabilir. Bu da gün içerisinde sürpriz yaratabilir. Hazırlıklı olmakta fayda var.

Tekirdağ'daki hava durumu, rahat giyinmeyi teşvik ediyor. Ancak ani hava değişimlerine dikkat edilmeli. Olası yağışlı günler için yanınızda şemsiye bulundurmanız iyi olur. Hafif bir yağmurluk giymek de sizi koruyabilir. Açık havadaysanız, akşam serinliğinde sıcak tutacak kalın bir hırka giymelisiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine benzer şekilde sürecek. Ancak değişken hava şartları her zaman beklenebilir. Haftanın ilerleyen günlerinde hafif rüzgârlar olabilir. Açık alan aktivitelerinizi planlarken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Tekirdağ'da hava durumu genel olarak hoş ve keyifli geçiyor. Dışarıda vakit geçirerek doğanın tadını çıkarmak mümkün. Gününüzü değerlendirmek için birçok fırsat var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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