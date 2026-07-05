Tekirdağ Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar, Tekirdağ'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 20 ile 28 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 7 kilometre civarında olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün demek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 18 ile 27 derece arasında seyredecek. 7 Temmuz Salı günü hava yine güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 ile 28 derece arasında olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 31 derece arasında değişecek. Bu, sıcak ve güneşli hava koşullarının genel olarak süreceğini gösteriyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Çarşamba günü yer yer sağanaklar olabileceğini unutmamakta fayda var. Bu nedenle, açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu kontrol edin. Gerekirse uygun önlemler almayı ihmal etmeyin. Örneğin, yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olabilir.

Özetle, Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Çarşamba günü yer yer sağanakları göz önünde bulundurarak etkinliklerinizi planlamanızda fayda var.