Tekirdağ Hava Durumu! 06 Mart Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 8°C olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12°C'ye yükselecek. Hava hafif yağışlı olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9°C seviyelerine düşecek. Hava bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6°C'ye kadar inebilir. Parçalı bulutlu bir hava görülecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 13-18 km arasında olacak. Nem oranı gün boyunca %72 ile %88 arasında değişecek.
Önümüzdeki günlerde hava durumu serinleyecek. Cumartesi günü sıcaklık 10°C civarında olacak. Daha serin bir hava etkili olacak. Pazar günü sıcaklık 10°C seviyelerinde kalacak. Alçak bulutlar görülecek. Pazartesi günü sıcaklık yine 10°C civarında olacak. Rüzgarlı bir hava bekleniyor.
Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlık giymeniz önerilir. Serin havaya karşı uygun giysiler seçebilirsiniz. Böylece rahat ve sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.
