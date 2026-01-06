HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 06 Ocak Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

6 Ocak 2026 tarihinde Tekirdağ'da hava durumu değişkenlik göstermektedir. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 15 derece arasında seyredecek. Hava çok bulutlu olup, sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar hızı saatte 21 kilometre olacak. Yüksek nem oranı %85 seviyelerinde kalacaktır. Önümüzdeki günlerde farklı hava koşulları görülüyor. Bu nedenle, dışarı çıkarken şemsiye almanız ve rüzgarlık giymeniz tavsiye edilmektedir. Kıyafet seçiminde rahatlığa dikkat edilmelidir.

Devrim Karadağ

Bugün, 6 Ocak 2026 Salı günü, Tekirdağ'da hava durumu değişken. Bölge sakinleri için farklı koşullar sunuyor. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 15 derece arasında olacak. Hava genellikle çok bulutlu. Günün ilerleyen saatlerinde sağanaklar görülebilir. Rüzgar saatte 21 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %85 seviyelerinde kalacak.

Bu koşullar altında şemsiye almanız faydalı olur. Rüzgarın etkisini azaltmak için koruyucu giysiler giyebilirsiniz. Rüzgarlık veya mont tercih edilebilir. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Ter emici ve rahat kıyafet seçimi konforunuzu artırır.

Önümüzdeki günler de değişken hava koşullarına sahip olacak. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 11 ile 18 derece arasında bekleniyor. Hava bulutlu ve güneşli. Yağış olasılığı düşük. Rüzgar saatte 21 kilometre hızla esecek. Nem oranı %66 seviyelerinde olacak.

8 Ocak Perşembe günü sıcaklık 0 ile 14 derece arasında olacak. Hava çok rüzgarlı ve yağış olasılığı yüksek. Rüzgar saatte 42 kilometre hızla esecek. Nem oranı %78 seviyelerinde kalacak.

9 Ocak Cuma günü sıcaklık 1 ile 6 derece arasında olacaktır. Hava daha soğuk ve yağış olasılığı yüksek. Rüzgar saatte 35 kilometre hızla esecek. Nem oranı %81 seviyelerinde olur.

Bu dönemde kalın ve rüzgarlık giysiler tercih edilmelidir. Özellikle 8 ve 9 Ocak tarihlerinde dikkatli olunmalı. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar önemlidir. Şemsiye kullanmak da ıslanmaktan korur. Hava koşullarına uygun giyinerek aktivitelerinizi daha güvenli gerçekleştirebilirsiniz.

