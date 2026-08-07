Tekirdağ Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Ağustos 2026 Cuma günü, Tekirdağ'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 31 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığı ise 22 derece civarında kalacak. Bu sıcaklık, yaz gününün tipik bir örneği.

Hava durumu oldukça açık ve sıcak. Dışarı çıkarken hafif kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Nefes alabilir kumaşlar tercih ederseniz, gün boyunca rahat edersiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Ağustos Cumartesi günü, hava sıcaklığı 31 derece olacak. Gece sıcaklığı 24 derece civarına düşecek. 9 Ağustos Pazar günü de benzer sıcaklıklar öngörülüyor. 10 Ağustos Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 31 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 21 derece civarında kalacak.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda olacaksanız, bol su içmeniz önemli. Güneşten korunmak için şapka ya da güneş kremi kullanmalısınız. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için serin yerlerde kalmaya çalışın. Yaşlılar ve çocuklar için sıcak hava risklidir. Bu grupların daha dikkatli olması gerekiyor.

Sonuç olarak, Tekirdağ'da 7 Ağustos 2026 Cuma gününden itibaren hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bu dönemde, sıcak havanın etkilerini azaltmak için önlemler almanız gerekiyor. Böylece sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.