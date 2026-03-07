Tekirdağ Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Mart 2026 Cumartesi, Tekirdağ'da hava durumu serin ve bulutlu. Sıcaklıklar 10 ile 11 derece civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 13-18 kilometre olarak ölçülmekte. Nem oranı %72 ile %88 arasında değişiyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı. Rüzgarlık giymeniz de önem taşıyor. Serin havaya karşı uygun giysiler seçmelisiniz. Böylece rahat bir gün geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'daki hava durumu serin ve bulutlu kalacak. Pazar günü sıcaklık 10 derece civarında olacak. Alçak bulutlar bu gün görülebilir. Pazartesi günü sıcaklık 10 derece civarında kalacak. Rüzgarlı bir hava etki edecek. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun giysiler seçmek de önemlidir.

Serin ve rüzgarlı havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek gerekir. Rüzgardan korunmak için uygun giysiler tercih etmelisiniz. Rüzgarlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken hava koşullarını değerlendirmelisiniz. Gerektiğinde planlarınızı esnek tutmak faydalı olacaktır.