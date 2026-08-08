Tekirdağ Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da hava durumu bugün, 8 Ağustos 2026 Cumartesi, oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 24 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar, tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Pazar günü, 9 Ağustos 2026, hava sıcaklıkları benzer şekilde devam edecek. Gündüz 31 derece civarında sıcaklık olacak. Gece ise sıcaklık 23 derece civarında seyredecek. Haftanın başında, 10 ve 11 Ağustos 2026 tarihlerinde gündüz sıcaklıkları 31 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 21 ile 22 derece arasında değişecek. Bu dönemde güneşli ve sıcak hava koşulları hakim olacak. Tekirdağ'da açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlanacak.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda zaman geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek faydalıdır. Bol su tüketmek de ihmal edilmemelidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek güneşin etkilerinden korur. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmamaya çalışmak iyi bir önlem olacaktır. Bu hususlar, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarmanızı sağlar.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu koşulları dikkate almak önemlidir. Bu, keyifli ve sağlıklı bir deneyim yaşamanıza katkı sağlar.