Tekirdağ Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da hava durumu, 8 Ocak 2026 Perşembe günü hafif yağmurla başlıyor. Sıcaklık 14°C civarında. Gün içerisinde sıcaklıkların 15°C'ye ulaşması bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı ise %78 düzeyinde olacak. Bu koşullar altında, hava durumu hafif yağmur ve 14°C sıcaklıklarla devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 9 Ocak Cuma günü daha soğuk hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 7°C, gece ise 3°C civarında seyredecek. 10 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanaklar olacağı tahmin ediliyor. Bu günde sıcaklık, gündüz 11°C, gece ise 3°C olacak. 11 Ocak Pazar günü de yer yer sağanaklar görülecek. Gündüz sıcaklıkları 6°C, gece ise -1°C olması bekleniyor.

Bu hava koşulları altında, özellikle 9 Ocak'ta beklenen soğuk hava önemli. 10 ve 11 Ocak'ta yer yer sağanak olabileceğini unutmamalıyız. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek gerek. Islanmamak için şemsiye veya su geçirmez ayakkabı kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızlanabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekir.

Tekirdağ'da 8 Ocak Perşembe günü hafif yağmurlu ve 14°C civarında bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha soğuyacak. Yer yer sağanaklar görülecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak, sağlıklı ve güvenli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.