Tekirdağ Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu oldukça keyifli. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşli bir gün geçirileceği öngörülüyor. Rüzgar saatte yaklaşık 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı %76 civarında olacak. Bu da nemli bir hava durumu anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 9 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 15 ile 24 derece arasında olacak. Gün hafif yağmurlu geçecek. 10 Temmuz Cuma günü sıcaklık 15 ile 30 derece arasında değişecek. Hava koşullarının daha sıcak olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Özellikle yağmurlu günlerde şemsiye bulundurmak önemli. Su geçirmez giysiler de yararlı olabilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Tekirdağ'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu 19 ile 22 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları hafif yağmurlu ve daha sıcak olacak. Hava durumunu takip ederek planlarınızı buna göre yapmalısınız.