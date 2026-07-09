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Tekirdağ Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 9 Temmuz Perşembe günü hava durumu değişkenlik gösteriyor. Gün boyunca yer yer sağanak yağış bekleniyor ve sıcaklık 24 derece civarına ulaşacak. Nem oranı yüksek olduğundan, dışarıda vakit geçirenlerin su geçirmez giysiler ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmesi öneriliyor. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık artacak, güneşli günler yaşanacak.

Tekirdağ Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü, Tekirdağ'da hava durumu değişken. Gün boyunca yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığının 24 derece civarına ulaşması öngörülüyor. En düşük sıcaklık ise 15 - 16 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek.

Bugünkü hava durumu, Tekirdağ'da yaşayanlar için hazırlıklı olmayı zorunlu hale getiriyor. Sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giyilebilir. Ayrıca, uygun ayakkabı tercih edilmeli. Nem oranı yüksek. Terlemeyi önlemek için hafif ve nefes alabilir kıyafetler seçmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. 10 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 29 - 30 dereceye yükselebileceği bekleniyor. Bu gün yağışsız geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü, sıcaklık 32 - 33 dereceye ulaşacak. Hava tamamen güneşli olacak. 12 Temmuz Pazar günü sıcaklık 34 - 35 derece civarında seyredecek. Hava parlak güneş ışığıyla aydınlanacak.

Bu sıcak günlerde, Tekirdağ'da dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunması gerekiyor. Bol su içmek de önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, açık hava etkinliklerini sınırlamak gerekir. Özellikle 11:00 ile 16:00 arasında, gölgelik alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır.

Tekirdağ'da 9 Temmuz Perşembe günü değişken hava koşulları bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve güneşli olacak. Hem yağışlı hem de sıcak günlerde uygun önlemler almak, sağlığınızı korumak açısından önemli.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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