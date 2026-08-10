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Tekirdağ Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz 30 dereceye ulaşacak sıcaklık, akşam 25, gece ise 21 derece olacak. Rüzgar kuzeydoğudan orta şiddette esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artarak 32 dereceye çıkacak. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak, bol su içmek önemli. Rüzgarlı günlerde deniz koşullarını kontrol etmek de gerekecek.

Tekirdağ Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 10 Ağustos 2026 Pazartesi, Tekirdağ'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 25 dereceye düşecek. Gece sıcaklıklar ise 21 dereceyi bulacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gün boyunca %56 ile %78 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 31 derece civarında olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü bu değer 32 derece civarına yükselecek. 13 Ağustos Perşembe günü rüzgarlı bir hava hakim olacak. Bu günlerde sıcaklıklar 30 derece civarında seyredecek.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirecekler, güneş ışınlarından korunmalıdır. Şapka takmak önemli bir önlem. Güneş kremi kullanmak da gereklidir. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde denize girmeyi planlayanlar, deniz koşullarını kontrol etmelidir. Güvenli bölgelerde yüzmeleri önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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