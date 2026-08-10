Tekirdağ Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Ağustos 2026 Pazartesi, Tekirdağ'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 25 dereceye düşecek. Gece sıcaklıklar ise 21 dereceyi bulacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gün boyunca %56 ile %78 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 31 derece civarında olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü bu değer 32 derece civarına yükselecek. 13 Ağustos Perşembe günü rüzgarlı bir hava hakim olacak. Bu günlerde sıcaklıklar 30 derece civarında seyredecek.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirecekler, güneş ışınlarından korunmalıdır. Şapka takmak önemli bir önlem. Güneş kremi kullanmak da gereklidir. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde denize girmeyi planlayanlar, deniz koşullarını kontrol etmelidir. Güvenli bölgelerde yüzmeleri önerilir.