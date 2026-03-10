HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 10 Mart Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da bugün hava durumu ılıman ve güneşli. Gündüz sıcaklık 14 dereceye kadar yükselebilirken, akşam saatlerinde 11 dereceye düşmesi bekleniyor. Sabah 7 derece sıcaklıkla başlayacak gün boyunca açık hava etkinliklerine uygun bir dönem yaşanacak. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Nem oranı da sabah %81, gündüz ise %48 seviyelerinde olacak. Havanın değişkenliği nedeniyle giysi tercihinde dikkatli olunması önem taşıyor.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 10 Mart 2026 Salı. Tekirdağ'da hava durumu ılıman ve güneşli. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında olacak. Hava açık kalacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında. Havada açık olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Hava yine açık olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında. Hava bu saatte açık kalacak. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hızı saatte 16 kilometre. Nem oranı sabah %81, gündüz %48. Akşam %59, gece %83. Basınç sabah 1026 hPa. Gündüz 1025 hPa, akşam 1024 hPa, gece 1025 hPa civarında.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da genellikle güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. 11 Mart Çarşamba günü sıcaklık 16 derece civarında olacak. Hava koşulları çoğunlukla güneşli. 12 Mart Perşembe günü sıcaklık 13 dereceye düşecek. Hava bulutlu olacak. 13 Mart Cuma günü sıcaklık yine 13 derece civarında kalacak. Hava kısmen güneşli olacak.

Bu ılıman hava koşullarında açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşamda sıcaklıkların daha düşük olabileceğini unutmayın. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık ya da benzeri bir giysi tercih edebilirsiniz. Nem oranının sabah saatlerinde yüksek olduğunu göz önünde bulundurun. Nemden etkilenmemek için uygun kıyafetler seçin. Özel olarak sabah saatlerinde dikkatli olun. Hava koşullarının değişken olabileceğini aklınızda bulundurun. Güncel hava durumu raporlarını takip edin. Planlarınızı buna göre yapmanız önemlidir.

