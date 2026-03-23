Trump "Anlaşma yapmak istiyorlar" dedi! ABD basını İran'ın şartlarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün yaptığı İran açıklaması sonrası "Savaş bitiyor mu?" sorusu gündem oldu. ABD basını ise dikkat çeken bir haber paylaştı. Haberde İran'ın anlaşmak için talepleri yer alıyor. İsrail ise Trump'ın İran çıkışıyla ilgili olarak "Henüz çok erken" yorumunu yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın da ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirterek, bugün İran tarafı ile bir telefon görüşmesi yapabileceklerini söyledi. Bu açıklama savaş sona mı eriyor sorusu gündem oldu.

İSRAİL VE İRAN'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

İsrail bu açıklamayı şaşkınlıkla karşılayarak "Henüz çok erken" çıkışı yaptı. İran Meclis Başkanı Ghalibaf, İran'ın ABD ile müzakere yapmadığını ve bunun piyasaları manipüle etmek için uydurulmuş yalan haber olduğunu söyledi.

Öte yandan üst düzey bir İranlı yetkili, ABD'nin Cumartesi günü Meclis Başkanı Ghalibaf ile görüşme talebinde bulunduğunu söyledi. Tahran henüz yanıt vermedi ve teklif halen Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından inceleniyor.

İŞTE İRAN'IN TALEPLERİ

Bu gelişmeler sonrasında ABD basını bir haber paylaştı. Bu haberde İran'ın istekleri yer alıyor. Habere göre detaylar şöyle:

"İran Devrim Muhafızları Ordusu, çatışmayı sona erdirmeyi kabul etmeden önce geniş bir dizi taviz talep ediyor. Hürmüz Boğazı için İran'ın geçişi kontrol etmesine ve geçen gemilerden geçiş ücreti toplamasına olanak sağlayacak yeni bir düzenleme istiyor. Aynı zamanda, savaşın yeniden başlamayacağına dair kesin garantiler ve İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarının sona ermesi konusunda ısrar ediyor.

Grup ayrıca Körfez'deki ABD askeri üslerinin kapatılmasını ve İran'ın savaş sırasında uğradığı zararlar için mali tazminat ödenmesini talep ediyor."

23 Mart 2026
