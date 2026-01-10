Tekirdağ Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

10 Ocak 2026 Cumartesi, Tekirdağ'da hava durumu oldukça değişken olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 6 ile 13 derece arasında değişecek. Şiddetli yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, Tekirdağ'daki hava durumu yağışlı ve serin olacak.

Rüzgarın güneyden saatte 16 ile 25 kilometre arasında esmesi öngörülüyor. Bu durum hava koşullarını daha sert hale getirebilir. Nem oranı ise gün boyunca %65 ile %80 arasında değişecek.

Bu hava koşullarında, özellikle dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önem taşımaktadır. Şiddetli yağışlar yolları kayganlaştırabilir. Görüş mesafesinin azalması olasıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalı. Dikkatli olunmalıdır. Ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmalı. Su birikintilerinden uzak durmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacak. 11 Ocak Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. O gün sıcaklıklar 9 ile -2 derece arasında olacak. 12 Ocak Pazartesi, daha soğuk bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları 2 ile -5 derece arasında seyredecek. 13 Ocak Salı günü bulutlu bir hava öngörülüyor. O gün sıcaklıklar 3 ile -4 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmelisiniz. Özellikle soğuk havalarda vücut ısınızı korumak önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler de faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre planlarınızı yapmalısınız. Gerekirse iptal veya erteleme seçeneklerini değerlendirmelisiniz.

Tekirdağ'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenliğini sürdürecek. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemli. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.