HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 13 derece arasında kalacak. Şiddetli yağışlar bekleniyor. Bu nedenle dışarıda vakit geçirecek kişilerin dikkatli olması gerekiyor. Zemin kayganlaşabilir. Rüzgar güneyden eserek hava koşullarını sert hale getirebilir. Önümüzdeki günlerde de hava durumu değişiklik göstermeye devam edecek. Su geçirmez giysiler tercih edilmeli.

Tekirdağ Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

10 Ocak 2026 Cumartesi, Tekirdağ'da hava durumu oldukça değişken olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 6 ile 13 derece arasında değişecek. Şiddetli yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, Tekirdağ'daki hava durumu yağışlı ve serin olacak.

Rüzgarın güneyden saatte 16 ile 25 kilometre arasında esmesi öngörülüyor. Bu durum hava koşullarını daha sert hale getirebilir. Nem oranı ise gün boyunca %65 ile %80 arasında değişecek.

Bu hava koşullarında, özellikle dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önem taşımaktadır. Şiddetli yağışlar yolları kayganlaştırabilir. Görüş mesafesinin azalması olasıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalı. Dikkatli olunmalıdır. Ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmalı. Su birikintilerinden uzak durmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacak. 11 Ocak Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. O gün sıcaklıklar 9 ile -2 derece arasında olacak. 12 Ocak Pazartesi, daha soğuk bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları 2 ile -5 derece arasında seyredecek. 13 Ocak Salı günü bulutlu bir hava öngörülüyor. O gün sıcaklıklar 3 ile -4 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmelisiniz. Özellikle soğuk havalarda vücut ısınızı korumak önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler de faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre planlarınızı yapmalısınız. Gerekirse iptal veya erteleme seçeneklerini değerlendirmelisiniz.

Tekirdağ'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenliğini sürdürecek. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemli. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan İran iddiası: "Halk bazı şehirleri ele geçiriyor"Trump'tan İran iddiası: "Halk bazı şehirleri ele geçiriyor"
Kar yağışı uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da Pazartesi okullar tatil olur mu?Kar yağışı uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da Pazartesi okullar tatil olur mu?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.