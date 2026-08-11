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Tekirdağ Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün Tekirdağ'da hava durumu, sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30 - 32 derece arasında bekleniyor. Gece ise 21 - 22 derecelere düşecek. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Ancak aşırı sıcaklar, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğinden, dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmeleri ve güneşten korunmaları önem taşıyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 11 Ağustos 2026 Salı. Tekirdağ'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 - 32 derece arasında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 21 - 22 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar hafif esebilir. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde olacak. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için ideal. Plaj ziyaretleri için de uygun bir gün sunuyor. Ancak, aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmeleri gerekiyor. Güneşten korunmak da önemli.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 12 - 14 Ağustos tarihlerinde gündüz sıcaklıkları 30 - 32 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 21 - 23 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif şekilde esecek. Nem oranı yine %50 - %60 seviyelerinde kalacak. Bu süre boyunca açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemli. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda durmamaları önerilir. Düzenli olarak su içmeleri de gerekmektedir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanmaları tavsiye edilir. Sıcak havalarda hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Sonuç olarak, Tekirdağ'da hava sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların aşırı sıcakların olumsuz etkilerini dikkate alması önemlidir. Gerekli önlemleri alarak bol su içmelidirler.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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